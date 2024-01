Virtus Bologna, quante partite salterà Toko Shengelia?

Tornik’e Shengelia della Virtus Segafredo Bologna è attualmente alle prese con problemi di mal di schiena, come riportato da diverse fonti.

A quanto pare il georgiano potrebbe stare lontano dai campi per almeno 10 giorni a causa di un problema di lombalgia. La sua condizione non sembra però preoccupante e sarà monitorata quotidianamente, è solo una questione di stress fisico per aver tirato la carretta a lungo in questi mesi.

Sportando aggiunge che non si può escludere completamente un’assenza più lunga per Shengelia, ma le previsioni sono ottimistiche e dicono che Tornik’e Shengelia non dovrebbe stare fuori per più di due settimane.

A causa del dolore alla schiena, Shengelia sarà assente dal prossimo turno di EuroLeague Round 22 contro LDCL ASVEL Villeurbanne giovedì e dalla partita di Serie A contro Varese di domenica. Entrambe gare che la Virtus Bologna può vincere anche senza Torinik’e Shengelia, soprattutto se Iffe Lundberg produce come ha prodotto ieri sera contro Brindisi.

Potrà essere un momento importante anche per Achille Polonara, ormai tornato in campo da un mese abbondante e che ieri ha giocato 24 minuti contro i pugliesi. L’ex Efes e Fenerbahce, che ha vissuto un 2023 da dimenticare, ha grande voglia di rivalsa.

Stiamo a vedere se Shengelia scenderà in campo settimana prossima contro il Fenerbahce oppure dovremo rimandare il tutto a quella dopo contro il Barcelona in Catalunya.

