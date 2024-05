Perché Patrick Beverley è stato BANNATO da ESPN?

A seguito del suo trattamento irrispettoso nei confronti di un produttore di ESPN, la guardia dei Bucks, Patrick Beverley, è ora persona non gradita presso il più grande network sportivo del paese, secondo quanto appreso da Front Office Sports.

La direzione di ESPN ha vietato a Beverley di fare ulteriori apparizioni come ospite in programmi in studio come First Take e Get Up, secondo quanto riferito da fonti che hanno familiarità con il pensiero della rete.

Molti dirigenti e collaboratori di ESPN si sono indignati quando Beverley ha cercato di espellere Malinda Adams da un cerchio con la stampa nel post-partita, giovedì sera. Per prima cosa, Beverley ha chiesto alla stimata produttrice di ESPN se fosse abbonata al suo podcast. Quando lei ha risposto di no, lui le ha detto che non poteva intervistarlo. Quando la Adams ha fatto valere le sue ragioni, Beverley le ha ripetutamente allontanato il microfono, intimandole di lasciare il cerchio di giornalisti intorno al suo armadietto.

Un portavoce di ESPN ha rifiutato di commentare le future apparizioni di Beverley come ospite, ma il network ha rilasciato una forte dichiarazione di sostegno ad Adams: “Malinda è una collega molto rispettata e una vera professionista. Ha il nostro pieno sostegno”.

La stessa Adams ha detto che sia Beverley che il team si sono messi in contatto per scusarsi. “Lo apprezzo e lo accetto”, ha scritto. “Anche i Bucks mi hanno contattato per scusarsi. Faccio notizia da oltre 40 anni e la gentilezza e la grazia vincono sempre”.

