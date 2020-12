Bestemmie in diretta durante un timeout: Gianmarco Pozzecco indagato dalla Procura Federale

Potrebbe arrivare una multa salata oppure addirittura una sospensione per Gianmarco Pozzecco, a causa di un timeout dell’ultima partita di Basketball Champions League tra la sua Dinamo Sassari e i Bekken Bears. In particolare, durante il minuto di pausa, dando indicazioni in inglese ai propri giocatori, il coach ha utilizzato più volte un’espressione blasfema (in italiano) ripresa in diretta dai microfoni di Eurosport e trasmessa in televisione.

Per Sassari è arrivata poi una sorprendente sconfitta sul campo, ma i problemi del Poz potrebbero proseguire: la FIP ha annunciato che l’allenatore è finito sotto indagine della Procura Federale per il suo comportamento. Di seguito il comunicato FIP:

La Procura Federale ha aperto un’indagine sul comportamento di Gianmarco Pozzecco, autore di diverse espressioni blasfeme durante la gara di Basketball Champions League tra Dinamo Sassari e Bakken Bears di mercoledì 16 dicembre.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.