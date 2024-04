Steph Curry ha vinto il Clutch Player of the Year 2023-24

Anche in una stagione tutto sommato molto negativa, chiusa con l’eliminazione al Play-in per mano dei Sacramento Kings, Steph Curry mette in bacheca un premio, quello di Clutch Player of the Year.

Si tratta del più recente (e forse anche del meno rinomato) premio individuale introdotto dalla NBA e prende in considerazione, come dice il nome, le situazioni di clutch. Vale a dire gli ultimi 5′ di quarto quarto più eventuali supplementari, quando tra le due squadre ci sono 5 o meno punti di distacco. In questa categoria Curry ha preceduto DeMar DeRozan, secondo, e Shai Gilgeous-Alexander, terzo.

In particolare Steph Curry ha totalizzato 298 punti contro i 272 di DeRozan, molto più staccato SGA. Qui tutti i risultati delle votazioni.

Questa è solo la seconda edizione del Clutch Player of the Year, l’anno scorso l’aveva vinto De’Aaron Fox. In questa stagione Curry ha segnato in totale 189 punti nel clutch, primo in NBA, tirando col 50% dal campo e col 46% da tre in queste situazioni. Ha inoltre segnato 59 canestri e 32 triple.