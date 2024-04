Giannakopoulos torna ad OAKA dopo 2 anni: sigarette, minacce e proteste

Dimitris Giannakopoulos è tornato alla ribalta nell’ultima settimana, soprattutto “grazie” alla polemica che il suo Panathinaikos ha fatto partire dopo Gara-1 contro il Maccabi Tel-Aviv. L’esuberante proprietario del club ellenico questa sera si è presentato ad OAKA per una partita casalinga per la prima volta dopo 2 anni: un evento davvero raro. Il suo è stato un vero e proprio show, con un’accezione non proprio positiva. Appena arrivato al palazzetto, tutti i tifosi hanno fatto partire un coro per lui.

Başkan Giannakopoulos’un salona gelişiyle ortalık yıkıldı, Ergin Hoca da bençe geçmeden önce Başkan’la kucaklaştı. EuroLeague marşını tüm salonla beraber Başkan da ayağa kalkıp yuhaladı. pic.twitter.com/PnkT7cY9KI — Buğra Balaban (@BugraBalaban_) April 25, 2024

Fin da subito Giannakopoulos si è messo in bocca una sigaretta, la prima di una lunga serie durante la serata nonostante ovviamente la legge vieterebbe di fumare al chiuso.

Nel corso della partita il proprietario del Panathinaikos si è alzato più volte in piedi, per esultare ma anche per insultare e minacciare Oded Kattash, allenatore del Maccabi Tel-Aviv.

Kattash non è stato l’unico bersaglio delle ire di Giannakoupoulos, che se l’è presa ovviamente anche con gli arbitri, alzandosi in piedi e arrivando vicinissimo al rettangolo di gioco.

😳 Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, hakemlere yönelik itirazlarını epey sıklaştırmış durumda. pic.twitter.com/OZ10vvNTAB — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) April 25, 2024

Insomma, è ben chiaro che la calma non sia la principale virtù del 50enne imprenditore greco, figlio dello storico proprietario del Pana, Pavlos Giannakopoulos. Per sua fortuna, il Panathinaikos ha vinto Gara-2: altrimenti chissà cosa avrebbe potuto fare.