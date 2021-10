Brindisi batte Venezia in un finale infuocato

Happy Casa Brindsi 81 – Umana Reyer Venezia 80

(32-16, 13-21, 18-24, 18-19)

Vittoria in volata per Brindisi che supera Venezia dopo un finale dalle mille emozioni. Successo però nel complesso meritato per i pugliesi, autori di un primo quarto da urlo e capaci di riprendersi dopo che la Reyer aveva messo il naso avanti.

Parte in quarta Brindisi che i due Perkins protagonisti, poi si accendono anche Visconti e Chappell per incorniciare un primo periodo totalmente a tinte pugliesi, chiuso sul 30-16. Si sveglia Venezia nel secondo periodo con una difesa che finalmente sale di tono, mentre Stone e Tonut si mettono in ritmo e riaprono il match sul 45-37 dell’intervallo.

Prova ancora ad allungare la Happy Casa al ritorno dagli spogliatoi ma Phillip e il solito Tonut riportano sotto la Reyer, sul 63-61 all’ultimo riposo. L’Umana mette la testa avanti in apertura di quarto periodo ma l’equilibrio regna sovrano fino alle ultimissime battute. Il canestro decisivo lo sigla Visconti a 3″ dalla fine ma sulla rimessa successiva Tonut va in penetrazione e probabilmente subisce fallo da Gaspardo. Per gli arbitri però è tutto buono, così la vittoria va a Brindisi.

TABELLINI

Brindisi: Adrian 6, Zanelli, Gaspardo 3, Udom 6, Nick Perkins 26, Carter, Josh Perkins 13, Visconti 15, Clark 3, Chappell 9, Ulaneo NE, Guido NE. All. Vitucci.

Reyer Venezia: Stone 7, Tonut 15, Daye 8, Sanders 10, Phillip 18, Mazzola 2, Brooks 9, Vitali 3, Watt 8, De Nicolao NE, Charalampopoulos NE, Cerella NE. All. De Raffaele.

Foto: FB Happy Casa Brindisi (Tasco – fototasco.it)