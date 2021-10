Brindisi – Venezia, De Raffaele tuona: “Mi girano le p****, come si fa a non vedere quel fallo?”

Il coach della Reyer Venezia, Walter De Raffaele, ha commentato duramente l’episodio che ha deciso la gara fra la sua squadra e la Happy Casa Brindisi.

Il tecnico dei lagunari lamenta (e con tutta probabilità ha ragione) un fallo di Gaspardo su Tonut nell’azione conclusiva del match.

Ci girano molto i c*******, è un errore grave nei confronti di due squadre che investono tanti soldi. Non penso alla malafede ma a questo livello un fischio del genere non può sfuggire.