Brooklyn Nets, Kyrie Irving si ferma ancora

Nuovo problema fisico per Kyrie Irving che dovrà saltare la partita contro gli Indiana Pacers per un non meglio precisato problema all’inguine.

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight vs. Indiana due to right groin soreness. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2021

Con Kevin Durant fermo ai box, i Brooklyn Nets scenderanno in campo con il solo James Harden in rappresentanza dei “big three” composti qualche mese fa. In ogni caso l’infortunio di Irving non dovrebbe essere serio, consentendogli di tornare presto a disposizione.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.