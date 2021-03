Scafati ha ragione sul filo di lana dell’Atlante Eurobasket e conquista le “Final Eight” di Coppa Italia

Si sono reincontrate a una settimana di distanza dall’ultimo match. E, anche in quest’occasione, tra Atlante Eurobasket Roma e Givova Scafati, due delle compagini più in forma del girone rosso, ha finito per sorridere la seconda. Il fatto che i campani abbiano prevalso per un solo punto ovvero 80-79 dà conto in abbondanza di quanto il match sia stato tirato. I capitolini hanno chiuso in vantaggio il primo quarto, poi Scafati è andata all’intervallo lungo avanti di un punto per decollare durante il terzo sul più diciassette. Roma si è rifatta durante l’ultimo quarto ma non a sufficienza per riuscire a ribaltare la situazione. La squadra di coach Alessandro Finelli appaia i cugini di Napoli da cui ha appena perso al secondo posto con trentadue punti a meno due da Forlì e ha praticamente in tasca l’accesso alle “Final Eight” di Coppa Italia, l’Atlante è saldamente quarta con 24 punti e ha abbondanza di motivi per sperare nei playoff.

PRIMO QUARTO – Inizialmente si assiste a una fiera campionaria dell’errore da ambo le parti, poi Thomas fa decollare Scafati. Bucarelli replica subito, poi arriva subito un altro canto controcanto firmato Jackson e Gallinat. Le due compagini si controllano bene l’una con l’altra non permettendosi vicendevolmente di lasciarsi seminare e, dopo quattro minuti, sono in perfetta parità a quota sette. Bucarelli porta avanti con una tripla l’Atlante, poi Scafati reagisce e urla fino a più sei. Gallinat replica di nuovo ma Scafati resta in vantaggio per 13-12. Olasewere rialza in quota i padroni di casa che si tengono in quota per i primi dieci minuti sul 18-16 grazie ai due tiri liberi di Viglianisi.

SECONDO QUARTO – Magro cecchina, Benvenuti non è da meno su opposto versante. Fanti rialza l’Eurobasket in quota per 22-21 e Finelli chiama il timeout per riordinare le idee con i suoi. Gallinat sfodera una tripla e l’Atlante si issa a più quattro, Jackson riporta in scia i gialloblù. Pilot chiede la sospensione e, alla ripresa delle ostilità, Scafati riaggancia la parità ancora con l’ex Bergamo Basket. L’Atlante si rialza di una sola incollatura, Marino con due tiri liberi fa rimettere a Scafati la freccia di sorpasso e Scafati mantiene le redini della gara all’intervallo lungo per 32-31.

TERZO QUARTO – Thomas schiaccia da par suo, Magro risponde da sottocanestro. Una tripla di Jackson fa riprendere la tentata fuga a Scafati, Olasewere, però, controcanta in modo puntuale: 36-37. A metà del terzo quarto, complice anche una serie di triple su ambo i versanti, Scafati è avanti di più sei ovvero 45-39. Benvenuti, Jackson e Thomas sono implacabili dalla lunetta e tengono in quota i campani. La tripla di Jackson li proietta addirittura a dodici incollature di vantaggio. I liberi di Olasewere e Bcarelli riavvicinanoi romani, Gallinat perfeziona il concetto e li riporta a meno sette riaprendo i giochi. Una tripla di Thomas a fine quarto proietta Scafati sul più diciassette ovvero sul 67-50.

ULTIMO QUARTO – Cicchetti affonda la lama, Benvenuti risponde. Olasewere e ancora Cicchetti portano l’Atlante a meno undici. La Givova perde Palumbo per quinto fallo, l’Atlante prova a riavvicinarsi con Gallinat sul meno sette. A metà quarto l’Atlante fa capire di poter fare ancora male con sole cinque lunghezze di ritardo. Sergio esce anch’egli per quinto fallo, i romani si portano sul meno tre con due liberi di Viglianisi. Gallinat firma il sorpasso facendo sognare l’Atlante ma Thomas riporta i romani sulla terra risospingendo i campani a tre lunghezze di vantaggio. Gallinat cecchina con un libero su due dalla lunetta, Thomas ne piazza due su due dalla parte opposta. Una tripla di Viglianisi fa capire che il finale della gara è ancora tutto da scrivere, Scafati colpisce di nuovo a pieno regime dalla linea della carità. Gallinat realizza i tiri liberi per un fallo subito ma non riesce a infilare il canestro che potrebbe regalare la vittoria ai suoi sul filo di lana e la consegna invece ai campani: 79-80. Curiosamente, i top scorer sono gli stessi della sfida d’andata a Scafati ovvero Jackson e Gallinat che allora ottennero però un bottino di 25 e 20 punti rispettivamente.

MIGLIORI IN CAMPO

ROBERTO GALLINAT (ATLANTE EUROBASKET ROMA): Il fatto che nel finale abbia gettato alle ortiche l’occasione per consegnare la vittoria ai suoi non va a cancellare, e i punti messi a referto lo dimostrano, la sua ottima prestazione, l’ennesima della stagione.

DARRYL JOSHUA JACKSON (GIVOVA SCAFATI): il suo rubinetto e quello di Thomas sono sempre aperti per fare zampillare acqua di punti preziosi. E Scafati si disseta con una vittoria che la spinge al secondo posto.

TABELLINO

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 25, Olasewere 16, Bucarelli 12, Cicchetti 9, Magro 8,Viglianisi 7, Fanti 2, Cepic, Staffieri, Romeo. N.e: Bischetti. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 31 su 42, rimbalzi 37 (Olasewere 13), assist 12 (Bucarelli, Fanti, Romeo, Cepic 2).

GIVOVA SCAFATI: Jackson 23, Thomas 21, Cucci 10, Benvenuti 9, Palumbo 5, Marino 5, Rossato 3, Sergio 2, Musso 2, Dincic. Coach: Alessandro Finelli.

Tiri liberi: 20 su 22, rimbalzi 42 (Cucci 11), assist 9 (Marino 4).

ARBITRI

Mauro Moretti di Marsciano (PG), Paolo Puccini di Genova e Daniele Calella di Bologna.