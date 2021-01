Brooklyn perde con gli errori di Irving e Durant, coach Nash: “Negligenza e tensione”

I Brooklyn Nets hanno raccolto un’altra sconfitta, arrendendosi agli Washington Wizards per 123-122. Si tratta del quarto ko negli ultimi cinque incontri per i newyorkesi dopo le due vittorie roboanti che avevano aperto la stagione.

La sconfitta contro la franchigia della capitale è stata dovuta principalmente ai 20 palloni persi contro i nove degli avversari che inoltre hanno catturato più rimbalzi offensivi, arrivando a tirare dal campo ben 23 volte in più rispetto ai Nets. La truppa di Nash è comunque rimasta in partita fino alla fine grazie specialmente alle sue due super star, entrambe in doppia doppia: 28 e 11 rimbalzi per Durant, 30 e 10 assist per Irving.

Sono stati loro due, però, a decretare la sconfitta con gli errori nel finale: Irving ha sbagliato un tiro aperto da tre e anche Durant ha fallito da buona posizione. Così ad esultare sono stati Westbrook (24+10) e Beal (27+5), ben supportati da Thomas Bryant (21+14).

L’andamento della gara e gli errori dei suoi due fenomeni dovrebbero preoccupare coach Nash? Il canadese non la pensa così, come si capisce dal suo commmento.

Le palle perse e i rimbalzi offensivi concessi sono dovuti a nostre negligenze, non mi pare di aver visto una grossa pressione da parte degli avversari. Sono errori stupidi che dovremo evitare in futuro, non si può pensare di vincere con 23 tiri in meno degli avversari. Nonostante tutto abbiamo avuto due tiri per portarla a casa ma c’era un po’ di tensione che tutto sommato ritengo positiva. Dobbiamo imparare a sentirci a nostro agio in queste situazioni, allora avremo trovato la nostra identità: ora viviamo un momento di difficoltà ma penso possa aiutarci a crescere

