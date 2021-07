Cantù saluta Procida, Fortitudo Bologna a un passo

Cantù ha comunicato ufficialmente l’addio di Gabriele Procida, specificando che continuerà a giocare in Serie A. La prossima destinazione del talento canturino sarà la Fortitudo Bologna che a breve lo annuncerà ufficialmente.

Pallacanestro Cantù comunica che, a seguito di numerosi confronti con Gabriele Procida e la sua agenzia, è stata trovata una soluzione condivisa per permettere al giocatore di continuare la sua carriera in Serie A.

Pallacanestro Cantù ringrazia Gabriele per le tante emozioni vissute insieme, che hanno avuto il loro apice nella vittoria dello Scudetto Under 16 con il PGC e nel debutto nel massimo campionato con la maglia dell’Acqua S. Bernardo, e gli augura le migliori fortune per il suo futuro cestistico.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù