Il Giappone tiene botta 15′, poi la Spagna dilaga con un Rubio spaziale

GIAPPONE 77-88 SPAGNA

(14-18, 14-30, 28-21, 21-19)

Pronti, via e la Spagna firma un break di 7-0 griffato da Marc Gasol. Il Giappone soffre molto in avvio, ma dopo essere andato a -9 comincia a ingranare e trovare soluzioni vicino a canestro con Hachimura e Togashi. È proprio un runner del secondo a chiudere la frazione iniziale sul 14-18. I padroni di casa la mettono sulla bagarre e sull’intensità a rimbalzo, e riescono anche a tornare in parità al 15′. Dopo il time-out di Scariolo, però, le Furie Rosse si scatenano, e confezionano un parziale di 19-0, guidato da Rubio e Pau Gasol. I nipponici tornano a segnare con Hachimura, ma le lunghezze di distanza rimangono 20: 28-48 al 20′.

La Spagna riparte da dove aveva finito, e tocca anche il +24 ispirata dal solito Rubio e dal duo sotto canestro Pau Gasol-Claver. A questo punto, però, gli iberici abbassano la concentrazione e il Giappone torna a prendere coraggio e fare canestro. Due triple di Kanamuru aprono la strada a un break che vale il -13 (56-69) del 30′. Nell’ultima frazione Scariolo fa ampie rotazioni, e i suoi si limitano a controllare il vantaggio acquisito. I padroni di casa danno tutto per evitare un passivo pesante, e ci riescono grazie al tiro da 3 (11/27 di squadra), senza però mai andare al di sotto della doppia cifra di svantaggio. La gara termina 77-88.

Giappone: Togashi 8, Hijema, Hachimura 20, Vendrame, Y. Watanabe 19, Kanamaru 8, Baba 7, Edwards 8, Tanaka 2, Schafer 5, H. Watanabe ne, Harimoto ne.

Spagna: Lopez-Arostegui, P. Gasol, Fernandez 9, Rodriguez 9, Rubio 20, Claver 13, M. Gasol 12, Hernangomez 6, Garuba 1, Abalde 2, Abrines Redondo 11, Llull 5.

Foto: FIBA