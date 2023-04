Chi è il giocatore più sopravvalutato della NBA?

Recentemente The Athletic ha condotto un interessantissimo sondaggio anonimo fra 108 giocatori NBA.

Le domande hanno fatto risaltare che secondo i colleghi il giocatore più sopravvalutato dell’intera NBA è Trae Young con oltre il 14% dei voi. Sopravvalutati, ma molto meno, sono anche Julius Randel e Pascal Siakam (7,4%), oltrea Jimmy Butler, Rudy Gobert e Jaren Jackson Jr (5,6%). Trovano spazio in classifica anche RJ Barrett, Dillon Brooks, Dryamond Green, Damian Lillard, Chris Paul e Austin Reaves. Il risultato però è molto eterogeneo, dato che il 31,5% dei giocatori hanno indicato un collega che non rientra fra quelle citati finora.

Anonymous NBA players explain their vote for most overrated player.

On Rudy Gobert: “To me, it’s like, he blocks shots. What else is he really doing? He’s 7-3.”

On Tristan Thompson: “Someone like him has made a whole career out of playing with LeBron.”https://t.co/l6lbm9tR0v pic.twitter.com/AeXtxgrpj5

— The Athletic (@TheAthletic) April 19, 2023