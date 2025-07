Chi erano le 2 contender che volevano Damian Lillard?

Nonostante il forte interesse da parte di numerose franchigie NBA, Damian Lillard ha deciso di fare ritorno ai Portland Trail Blazers. Dopo due stagioni con i Milwaukee Bucks, il nove volte All-Star ha firmato un nuovo contratto triennale con la squadra dell’Oregon.

Il playmaker, che compirà 35 anni nel 2025, trascorrerà la prossima stagione a riabilitarsi da un infortunio al tendine d’Achille, subito durante i playoff. Le motivazioni dietro questa scelta sono principalmente personali: Lillard ha espresso il desiderio di tornare a casa, a Portland, e di riunirsi ai suoi tre figli.

Damian Lillard: perché ha scelto di tornare ai Blazers?

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, diversi team NBA avevano mostrato interesse per Lillard, proponendo contratti al veteran minimum o con la mid-level exception. Tra le squadre più aggressive nel corteggiarlo ci sarebbero stati i Boston Celtics e i Minnesota Timberwolves.

Nonostante queste offerte, Lillard ha preferito la sicurezza e la familiarità di Portland, dove aveva già trascorso la maggior parte della sua carriera NBA prima della trade che lo portò ai Bucks nel 2023.

Le statistiche di Lillard prima dell’infortunio

Nella scorsa stagione, Damian Lillard ha mantenuto una media di: 24,9 punti a partita, 4,7 rimbalzi e 7,1 assist. Il tutto con un 44,8% al tiro dal campo e un 37,6% da tre punti, confermandosi come uno dei migliori tiratori e playmaker della lega. L’infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto a fermarsi durante i playoff, ma il suo ritorno a pieno regime è atteso con grande curiosità.

Cosa significa questo per i Portland Trail Blazers?

Il ritorno di Lillard non solo rafforza il roster dei Blazers, ma ridà entusiasmo ai tifosi, che vedono nuovamente il loro simbolo indossare la maglia della squadra. Nonostante l’assenza forzata per la prossima stagione, la dirigenza punta su di lui per un progetto di ricostruzione che riporti Portland ai vertici della Western Conference.