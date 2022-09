Clamoroso, l’Argentina cambia il coach il giorno prima dell’inizio dell’AmeriCup

Clamoroso cambiamento alla guida dell’Argentina nell’immediata vigilia dell’AmeriCup.

La federazione argentina ha annunciato che la nazionale non sarà guidata da Néstor García che l’altro ieri aveva comunicato le sue dimissioni e non era andato in Brasile con la squadra. Un addio inatteso e dovuto a motivazioni personali, come si legge in un comunicato ufficiale.

Al suo posto sale in sella Pablo Prigioni, che guiderà la Seleccion nell’AmeriCup che sta per iniziare a Recife. Il suo incarico, inoltre, è stato confermato anche per le finestre FIBA di Novembre del prossimo Febbraio ma non per il Mondiale 2023. Prigioni perciò dovrà guadagnarsi sul campo la conferma.

🏀🇦🇷 Pablo Prigioni se convierte en el nuevo entrenador de la Selección Mayor masculina para la AmeriCup y las ventanas FIBA. 📝 https://t.co/Rg9OoFFVfQ pic.twitter.com/T8cBQ7VD2W — CAB (@cabboficial) August 31, 2022

Dopo la lunga carriera da giocare, Prigioni ha allenato il Baskonia ed è nello staff dei Minnesota Timberwolves, incarico che manterrà parallelamente a quello con l’Argentina.

Foto: FIBA