La Slovenia parte male ad EuroBasket: è costretta ad andare al palazzetto in taxi

La Slovenia nel pomeriggio italiano affronterà a Colonia la Lituania nel primo vero big match di questo EuroBasket 2022. Se il buongiorno si vede dal mattino, per Luka Doncic e compagni non si preannuncia una giornata semplice. Sia l’account ufficiale della squadra slovena che il capitano Goran Dragic hanno infatti pubblicamente criticato l’organizzazione FIBA, la quale non ha mandato un pullman a prendere la squadra in hotel per scortarla al palazzetto.

Alla fine i cestisti sloveni, campioni d’Europa nel 2017, si sono dovuti arrangiare chiamando dei taxi. “Dev’essere uno scherzo!” ha scritto Dragic su Twitter, manifestando un grande stupore.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 1, 2022