Clint Capela entra nella gotha dei lunghi NBA

Nella notte Clint Capela è stato assoluto protagonista della vittoria in overtime (123-115) dei rimaneggiati Atlanta Hawks, privi anche di Danilo Gallinari, contro i Detroit Pistons.





Il centro svizzero ha messo a segno 27 punti (10/18 da due e 7/12 ai liberi) con ben 26 rimbalzi e 5 stoppate diventando l’unico giocatore della franchigia della Georgia a siglare un 25+15 dopo Dikembe Mutombo nel Dicembre 1999. In tutta la NBA, invece, una prova del genere non si registrava dal Gennaio del 2019, quando fu Karl-Anthony Towns a firmarla. Una prestazione con almeno 25 punti, altrettanti rimbalzi e almeno 5 stoppate non si vedeva dal 2004, quando ci riuscì Shaquille O’Neal.





Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.