Clippers a caccia di una point guard, Marcus Morris ha già le valigie in mano?

I Los Angeles Clippers cercheranno in tutti i modi di firmare una point guard di buon livello prima della trade deadline, fra poche ore.

Sono stati tantissimi i rumors riguardo i losangelini nelle ultime ore. Voci che ovviamente sono arrivate anche alle orecchie dei giocatori che, come noto, non hanno molto potere decisionale riguardo le loro destinazioni. Lo ha ricordato Marcus Morris che è uno degli elementi i Clippers reputano cedibili per arrivare a un playmaker: “Gli affari sono affari”, ha twittato l’ala.

Buisness is business. Don’t learn the hard way — Marcus Morris (@MookMorris2) March 24, 2021

Nei commenti al tweet si leggono i nomi di Lonzo Ball, Terry Rozier, Ricky Rubio e addirittura Russell Westbrook, i play che recentemente sono stati accostati ai biancorossi.

Qualche ora dopo, va detto, Morris ha pubblicato un altro cinguettio facendo capire che quello precedente non era riferito alla trade deadline. Sarà stato sincero o si tratta solo di tardivo tentativo di rimediare?

Lol dam I forgot about the trade deadline 😂😂😂 — Marcus Morris (@MookMorris2) March 24, 2021

