Possibile scambio Bulls – Pelicans: Lonzo Ball per Lauri Markkanen

Si scalda il mercato NBA in prossimità della trade deadline. Continuano a rincorrersi le voci riguardo Lonzo Ball, uno dei giocatori che è stato dato più spesso con le valigie in mano nelle ultime settimane.

Secondo Jake Fischer di Bleacher Report i Chicago Bulls sarebbero una della franchigie interessante alla point guard e potrebbero offrire in cambio Lauri Markkanen ai New Orleans Pelicans.

L’ipotesi è stata confermata anche da Adrian Wojnarowski di ESPN, il quale però ha precisato che entrambe le squadre potrebbero anche scegliere di tenersi i rispettivi giocatori, tentando di usarli per altre operazioni a fine stagione.

On the Woj & Lowe: Trade Deadline Special, @wojespn says the Chicago #Bulls are the “one team to watch” for Lonzo Ball. He mentions it could be a swap with Lauri Markkanen. @ZachLowe_NBA suggested one team could end up with draft compensation and it should be the #Pelicans

