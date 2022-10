Come è andato il ritorno in campo di Kawhi Leonard e John Wall

Kawhi Leonard è tornato a giocare in NBA a distanza di 16 mesi dall’ultima volta, John Wall dopo 545 giorni. Ed entrambi hanno disputato ottime prove.

Leonard e Wall hanno contribuito alla vittoria 103-97 dei loro Los Angeles Clippers nel derby di LA contro i Lakers. Per l’ex Spurs partenza dalla panchina, cosa che non gli accadeva da più di 500 partite, vale a dire dal 2013, con 21 minuti sul parquet e 14 punti a referto. Neanche Wall è partito nel quintetto base ma ha insaccato 15 punti in 25 minuti, con 7/11 da due e 0/4 da tre.

Leonardo non ha forzato ma è sembrato pienamente recuperato e pronto a riprendersi il ruolo di leader della squadra e dell’intera lega. Confortante anche il suo rendimento contro giocatori atletici come Juan Toscano Anderson e soprattutto LeBron James.

Lo stesso Leonard si è detto soddisfatto nel post gara.

Mi sono sentito molto bene. Lo staff ha creato un roster che si adatta benissimo alle mie caratteristiche e che può crescere rapidamente. Tutti hanno dato il loro contributo, è importante per me e Paul George, in veste di leader, sapere di chi poterci fidare. Tutti stiamo cercando di fare il meglio nei minuti che ci vengono concessi e questa cosa farà la differenza.