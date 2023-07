Come funzionerà la NBA Cup: i dettagli sul nuovo In-Season Tournament

La NBA ha presentato ufficialmente il torneo di metà stagione. La NBA Cup è nata dallo studio delle coppe nazionali che infiammano un weekend nel corso del periodo della regular season in Europa. Ma come funzionerà in NBA?

Parteciperanno tutte le 30 squadre con una fase iniziale a gruppi e una a eliminazione diretta. Ci saranno sei gironi, creati con il criterio geografico.

Eastern Conference

Gruppo A

Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Gruppo B

Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Gruppo C

Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Western Conference

Gruppo A

Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Gruppo B

Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Gruppo C

Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs

Le cinque squadre di ogni gruppo si affronteranno fra loro in partite di sola andata. Non ci saranno, però, gare aggiuntive rispetto alla regular season. Le sfide di NBA Cup verranno calendarizzate nei martedì e nei venerdì di Novembre, ad eccezione dell’Election Day del 7. Questi match varranno sia per la classifica della coppa che per quella della stagione regolare.

Al termine di questa fase, le prime classificate e le due migliori seconde si affronteranno nei quarti di finale, gara secca in casa della franchigia con il record migliore il 4 il 5 Dicembre. Poi la Final Four di Las Vegas con le semifinali il 7 e la finalissima il 9 Dicembre. Anche le gare dei quarti e delle semifinali varranno sia per la NBA Cup che per la regular season perciò la finalissima sarà l’unica gara aggiuntiva. La soluzione delle partite “ambivalenti” è stata ideata per non caricare di ulteriori impegni un calendario che è già molto impegnativo per i giocatori.

Un aspetto interessante è che ogni giocatore riceverà un premio personale in denaro in base ai risultati conseguiti nella NBA Cup. Probabilmente un espediente per alzare il livello dell’agonismo di queste sfide. Ecco il montepremi.

Giocatore squadra vincitrice NBA Cup: 500.000 dollari

Giocatore finalista: 200.000 dollari

Giocatore perdente in semifinale: 100.000 dollari

Giocatore eliminato ai quarti: 50.000 dollari

Ci sarà anche un trofeo per l’MVP del torneo e verrà scelto il quintetto ideale dell’In-Season Tournament.