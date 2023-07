NBA Summer League, seconda partita da “spettatore non pagante” per Matteo Spagnolo

Matteo Spagnolo è nel roster dei Minnesota Timberwolves in questa NBA Summer League ma non ha giocato neanche un secondo in due gare, nemmeno nella sconfitta di questa notte contro gli Utah Jazz.

Ricordiamo che il classe 2003 pugliese ha ricevuto la chiamata numero 50 al Draft NBA dello scorso anno e quest’anno ha giocato tutta la stagione con la Dolomiti Energia Trentino, sia in Serie A sia in EuroCup.

Probabilmente Matteo Spagnolo si sarebbe aspettato di avere qualche minuto in più in questa Summer League NBA, anche perché i suoi diritti americani sono della squadra con cui sta disputando il torneo di Las Vegas e quindi Minnie ha tutto l’interesse nel vederlo giocare. Ma purtroppo – immaginiamo – non sta brillando durante gli allenamenti e quindi non gli stanno dando spazio in partita.

Stiamo a vedere se la situazione migliorerà nelle ultime gare, con la prossima partita che sarà già questa sera contro gli Atlanta Hawks con palla a due per le 22 ora italiana. Forse oggi avrà un po’ di spazio perché in un back-to-back è necessario allungare le rotazioni per evitare gli infortuni prima dell’inizio della stagione.

