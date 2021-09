Dante Exum vicinissimo al ritorno in NBA

Nuova destinazione in arrivo per Dante Exum che si appresta a firmare un nuovo contratto in NBA.

Il giocatore australiano è vicinissimo all’accordo con gli Houston Rockets. I texani diventerebbero così la terza squadra della sua carriera.

Free agent guard Dante Exum is nearing a deal to return to the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Exum played in only 24 games last season, but has returned to full health and averaged 9 points and 2.8 assists in Australia’s Bronze medal run in Tokyo Olympics.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2021