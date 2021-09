Il rigido protocollo della NBA per i giocatori non vaccinati

Emergono indiscrezioni riguardo il protocollo sanitario elaborato dalla NBA in vista della prossima stagione.

Sembra che le limitazioni e i controlli per i giocatori vaccinati contro il Covid-19 saranno molto più blandi rispetto al passato. Secondo il giornalista Shams Charania, infatti, chi ha completato il ciclo vaccinale non dovrà sottoporsi regolarmente al tampone. I test su questi atleti, infatti, verranno effettuati solamente in caso di contatti con soggetti positivi.

Molto più stringente, invece, il protocollo per chi non si è vaccinato. Si parla di un test per ogni giorno di allenamento o di viaggio e addirittura due tamponi nelle giornate in cui sono previste partite. Praticamente i non vaccinati si “risparmieranno” il tampone solamente nei rari giorni di riposo totale previsti dal fitto calendario NBA.

Sources: The NBA has informed teams of set coronavirus testing protocols for players for the 2021-22 season:

– Fully-vaccinated: No regular testing

– Non-fully-vaccinated: One negative test on Practice/Travel day; Two negative tests on Game Day. https://t.co/ASKdCdfD1t

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2021