Divise rubate, la Reyer Venezia deve arrangiarsi a Reggio Emilia

Roberto CaporilliLascia un Commento su Divise rubate, la Reyer Venezia deve arrangiarsi a Reggio Emilia

Scene molto curiose al PalaBigi di Reggio Emilia nella sfida tra la UnaHotels e la Reyer Venezia.

In casa orogranata si sono fatte notare le divise di Amedeo Tessitori e Chris Horton. Non per qualche trovato dell’ufficio marketing del team lagunare ma perché era molto “arrangiate”. Sembra, infatti, che ci sia stato il furto delle canotte dei due lunghi veneziani poco prima del match, come riferisce Il Gazzettino, ripreso da Cronache.

A quel punto lo staff orogranata ha dovuto ideare delle soluzioni di emergenza per consentire ai due di prendere parte al match. Horton ha indossato la divisa n. 14 del compagno Giga Janelidze con una striscia di nastro isolante nero a coprire il cognome. Tessitori, invece, ha usato una divisa di allenamento, sulla quale sono stati disegnati i numeri (sia sul fronte sia sul retro) con il nastro adesivo bianco. Soluzioni che chiunque bazzichi  i campi delle minors è abituato a vedere ma che in LBA sono sicuramente insolite.

 

 

Alla fine comunque Venezia ha vinto 79-89 con 8 punti e altrettanti rimbalzi di Horton, mentre Tessitori ha chiuso con 4+4.

 

