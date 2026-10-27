Durante la partita di stanotte contro gli Oklahoma City Thunder, Dillon Brooks è stato autore di un canestro a dir poco particolare: l’ala dei Phoenix Suns è andata a segno catturando un rimbalzo d’attacco in un modo del tutto rocambolesco.
Dopo la carambola aerea, la palla ha rimbalzato sul parquet prendendo una parabola assurda che si è insaccata direttamente nella retina: a tutti gli effetti un circus shot, inevitabilmente andato virale sui social.
Visualizza questo post su Instagram
Latest posts by Redazione BasketUniverso (see all)
- Il canestro MAI VISTO PRIMA di Dillon Brooks contro i Thunder - 27 Ottobre 2026
- Dalla Borletti al primo Triplete: la storia dell’Olimpia Milano - 21 Luglio 2026
- La scomparsa della Pallacanestro Brescia: tutti i passaggi del tracollo - 20 Luglio 2026