Il canestro MAI VISTO PRIMA di Dillon Brooks contro i Thunder

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Durante la partita di stanotte contro gli Oklahoma City Thunder, Dillon Brooks è stato autore di un canestro a dir poco particolare: l’ala dei Phoenix Suns è andata a segno catturando un rimbalzo d’attacco in un modo del tutto rocambolesco.

Dopo la carambola aerea, la palla ha rimbalzato sul parquet prendendo una parabola assurda che si è insaccata direttamente nella retina: a tutti gli effetti un circus shot, inevitabilmente andato virale sui social.

 

 

 

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