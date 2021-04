Donald Trump e “I Soprano” cercarono di portare LeBron James a New York

Svelato un curioso retroscena riguardo The Decision, il processo che portò LeBron James a lasciare i Cleveland Cavaliers per firmare con i Miami Heat nel 2010. A distanza di tanti anni The Athletic svela una parte della strategia che i New York Knicks usarono per cercare di convincere LBJ.

Si tratta di un video, intitolato “City of Winners”, interpretato da una serie di personaggi celebri newyrokesi. Protagonisti James Gandolfini ed Edie Falco, gli attori che interpretano Tony e sua moglie Carmela nella famosa serie I Soprano. I due fingono di cercare una casa a New York per LeBron nella clip che dura una decina di minuti ma non è mai stata diffusa. Si tratta dell’unica volta in cui la coppia ha reinterpretato quei ruoli dopo il termine della serie, nel 2007.

Nel video compaiono anche Earl Monroe, Walt Frazier, Robert De Niro, Spike Lee e addirittura Donald Trump, al tempo lontanissimo dalla politica. Una vera e propria parata di stelle che però non fu sufficiente per convincere James. Lui il video lo ha visto, gli è piaciuto e l’ha fatto sorridere ma non è bastato per convincerlo.

