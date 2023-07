“Draymond Green parla troppo”

Draymond Green non è di certo uno dei giocatori più amati della NBA.

Nel corso degli anni ha fatto trash talking con tantissimi avversari. Uno di questi è Anthony Edwards che non l’ha presa per niente bene. Proprio per questo la stella dei Minnesota Timberwolves spera di affrontare i Golden State Warriors nei prossimi Playoffs.

Anthony Edwards: “I want to play the Warriors [in the playoffs]. Wherever they at, I want to get to them.”

Reporter: “Why the Warriors so much?”

Edwards: “Because Draymond [Green] talks so much trash.” 🗣️👀

(via @Heir_Company)pic.twitter.com/KgxnsBOnXr

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 25, 2023