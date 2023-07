Trapani-Sykes, OFFERTA FUORI CATEGORIA… ma ha detto di no

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un’offerta fatta dei Trapani Shark a Keifer Sykes ma, purtroppo, l’americano ex Indiana Pacers, Milano e Avellino ha ringraziato e detto di no.

Il classe 1993 è convinto di poter firmare almeno un two-way contract in NBA e perciò declinato la proposta dei siciliani, anche se le cifre di Valerio Antonini sono davvero fuori categoria, come ha riporto Il Giornale di Sicilia:

“Avevamo fatto un’offerta choc: un biennale da 350.000 dollari a stagione ma il giocatore ha preferito rimanere negli Stati Uniti, probabilmente andrà in NBA. Noi non possiamo competere con quelle cifre. Però abbiamo identificato almeno altri 4 profili dello stesso livello per completare la squadra”.

Considerate che quelle cifre alcune squadre di Serie A2 li spendono per gli stipendi di tutto il roster o quasi. Questa era l’offerta di Trapani per il solo Keifer Sykes. Ma allora su chi punteranno gli Shark?

“Non cerchiamo profili di secondo livello ma prenderemo entro i prossimi 10/15 giorni due star per completare il roster per la prossima stagione”.

Certo che se il Piano A era Sykes, le alternative non potranno essere da meno! Stiamo a vedere cosa si inventeranno a Trapani, che continua a non avere un direttore sportivo (ci sono problemi a Torino per liberare Valeriano D’Orta) e con Julio Trovato che sta lavorando a mezzo servizio per impegni personali.