Drew League, gioca (male) anche Talen Horton-Tucker e il popolo dei social infierisce

La parata di stelle NBA in Drew League è proseguita anche domenica. Dopo l’exploit di LeBron James sabato, domenica è stato il turno di un suo compagno di squadra ai Los Angeles Lakers, Talen Horton-Tucker.

Dopo De’Anthony Melton, Montrezl Harrell, lo stesso LBJ e DeMar DeRozan, anche un quinto giocatore NBA è sceso in campo nella Drew League. La gara di Talen Horton-Tucker, però, è stata al di sotto delle aspettative. L’ala dei Lakers ha chiuso con 14 punti e 6 rimbalzi, tirando con il 38% dal campo nella vittoria 81-67 della sua squadra, gli Hometown Favorites.

Statistiche abbastanza povere per un giocatore NBA in un torneo che, seppur di alto livello, vede in campo molti dilettanti. Prestazione che ha scatenato i detrattori di THT su Twitter, dove il giocatore è stato fortemente criticato.

“Quando i pro dicono che ogni giocatore NBA potrebbe entrare in questa palestra ed essere mvp di ogni partita non includono Horton Tucker” scrive un utente, mentre un altro aggiunge “Ma come fai a tirare con il 38% contro gente che di giorno va a lavorare?” e la maggior parte dei commenti sono dello stesso tono.

When niggas say “any nba player can walk in the gym and be the best player there” they don’t mean Talen Horton Tucker — ©️ (@HAKAIWRLD) July 18, 2022

wow bro Talen Horton-Tucker is washed. — teddy (@certifiednugget) July 18, 2022

Talen Horton-Tucker some hot dogshit. How tf do you shoot 38% from field goal range against people who have 9-5 jobs. https://t.co/aJ2LbackBc — Sean (@Sean_Nation) July 18, 2022