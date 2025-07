EA7 Milano, Lorenzo Brown non giocherà EuroBasket con la Spagna?

La nazionale spagnola di basket potrebbe dover rinunciare a uno dei suoi elementi chiave in vista di EuroBasket 2025. Secondo quanto riportato da AS, il playmaker naturalizzato Lorenzo Brown dell’Olimpia EA7 Milano rischia seriamente di non partecipare al prossimo torneo continentale con la Spagna a causa di motivi personali.

Lorenzo Brown verso il forfait: cambia il volto della Spagna

Lorenzo Brown, già inserito nella lista preliminare della Spagna per EuroBasket 2025, avrebbe comunicato la sua possibile assenza alla Federazione Spagnola di Pallacanestro e al commissario tecnico Sergio Scariolo. Una notizia che arriva come una sorpresa, considerando che fino a poche settimane fa la sua presenza sembrava certa.

Brown è stato protagonista assoluto nella vittoria della Spagna a EuroBasket 2022, contribuendo in modo decisivo al trionfo con le sue prestazioni da regista. Ha inoltre preso parte alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024, mentre aveva già saltato i Mondiali FIBA 2023.

EuroBasket 2025: un’assenza pesante per la Roja

L’eventuale assenza di Brown rappresenterebbe una perdita tecnica e tattica notevole per la Spagna, che puntava su di lui come playmaker titolare. Scariolo dovrà ora valutare alternative credibili per guidare il gioco della squadra in un girone tutt’altro che semplice.

La Spagna, infatti, è inserita nel Gruppo C di EuroBasket 2025, con sede a Limassol, Cipro. Affronterà squadre di alto livello come: Italia, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Cipro (padroni di casa).

Il torneo si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025, in quattro nazioni ospitanti: Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia.

Il futuro della Spagna senza Brown

Senza Lorenzo Brown, la Spagna dovrà trovare nuove soluzioni in cabina di regia. Tra i nomi più accreditati ci sono Juan Núñez, giovane talento in rampa di lancio, e i veterani Alberto Díaz e Sergio Llull, anche se con caratteristiche molto diverse.

Con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del basket europeo, la Spagna dovrà reinventarsi, ma non è certo la prima volta che la Roja affronta una grande sfida con orgoglio e qualità.