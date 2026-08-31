La Spagna va al tappeto anche in Grecia: ora la qualificazione al Mondiale non è scontata

La Spagna rischia di rimanere clamorosamente fuori dalla FIBA World Cup del prossimo anno, a causa dei primi due KO nella seconda fase di qualificazioni. Pochi giorni fa la Roja aveva perso a sorpresa contro il Portogallo, ieri sera è andata al tappeto contro la Grecia per 108-106. Gli ellenici, che a loro volta avevano perso l’Ucraina, erano ovviamente privi di Giannis Antetokounmpo, mentre la Spagna contava su diversi NBA come Hugo Gonzalez, Sergio De Larrea e Baba Miller.

La partita è stata decisa all’OT, in un supplementare super prolifico terminato 22-20 e deciso dai canestri di Toliopoulos e Calathes oltre ai liberi di Larentzakis e Dorsey nel finale, mentre la Spagna ha mancato il pareggio a causa dell’1/2 in lunetta di Parra. Un risultato non privo di polemiche, comunque: Dario Brizuela al termine del match è stato molto duro con gli arbitri. “Sapevamo dove giocavamo e l’arbitraggio è stato pessimo. Questa è la FIBA, devono indagare. La terna arbitrale che viene qui deve avere la professionalità richiesta per arbitrale a OAKA. Quando gli chiedevi delle chiamate, non sapevano nemmeno cosa rispondere. Si vedeva anche dal replay del maxi-schermo che Mara non ha toccato la sua faccia, ma la spalla. Ma l’hanno riguardato all’instant replay e hanno assegnato un antisportivo. Poi su un’azione molto più chiara che sarebbe dovuta essere un antisportivo, il fallo di Dorsey su Parra, non l’hanno nemmeno riguardata. Perché se l’avessero rivista sarebbe stato un antisportivo. Fa schifo, ma questo è il contesto in cui abbiamo giocato, non è nemmeno colpa della Grecia. La FIBA dovrebbe indagare” ha dichiarato Brizuela a Marca.

Ora il Gruppo I è davvero una tonnara: guida l’Ucraina con 14 punti, forte dei successi su Grecia e Montenegro, seguita da Spagna e Georgia (vittoriosa su Montenegro e Portogallo) e poi da tre squadre a 12 punti, ovvero Portogallo, Grecia e Montenegro. In questo clima la Spagna, se incapperà in qualche altro KO inatteso nelle prossime partite, potrebbe davvero venire risucchiata in una lotta per la qualificazione che solo pochi giorni fa sembrava lontanissima.

Foto: FIBA