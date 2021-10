EuroCup, la Reyer Venezia vince con autorità a Bourg

JL Bourg en Bresse 62 – Umana Reyer Venezia 73

(14-18, 12-16, 18-21, 18-18)

Affermazione in trasferta per la Reyer Venezia nella prima giornata di EuroCup. Prestazione di grande solidità per gli orogranata sul campo di Bourg: successo che arriva al termine di un match sempre condotto, senza mai voltarsi indietro.

Il break che risulterà decisivo arriva nel secondo periodo, con Brooks, Daye e Sanders che regalano il vantaggio in doppia cifra all’Umana. Gap che di fatto non sarà più colmato dai francesi, che abbattono più di una volta il muro del -10 ma restano sempre ad almeno tre possessi di distanza. Venezia tocca anche il +16 nel terzo periodo ma i transalpini rientrano, provando a dare la spallata negli ultimi cinque minuti. Il tentativo di rimonta però si ferma al -6 con Daye e Tonut che insaccano le triple che respingono l’assalto.

TABELLINI

Bourg: Sulaimon 11, Chassang 7, Benitez 6, Cosse ne, Mika 8, Pelos 10, Dalton 8, Williams 2, Roos 5, Falcoz ne, Julien 5. All. Legname

Venezia: Stone 3, Tonut 14, Daye 13, De Nicolao, Sanders 6, Phillip 6, Charalampopoulos, Mazzola 10, Brooks 2, Cerella ne, Vitali 3, Watt 16. All. De Raffaele.

STATISTICHE COMPLETE