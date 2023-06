EuroLega ed EuroCup, ecco le partecipanti e un nuovo format per i playoff

Importante giornate per EuroLega ed EuroCup con diverse novità per la prossima stagione.

EuroLega

Confermata l’esclusione delle squadre russe da entrambe le competizioni, ciò comporta la conferma di tutte le 18 partecipanti dello scorso anno in EuroLega. Ufficializzata la non partecipazione di Gran Canaria, al suo posto rientra Valencia. Wild card per Virtus Bologna e Stella Rossa Belgrado, come previsto.

Ecco l’elenco delle 18 partecipanti: ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AS Monaco, Cazoo Baskonia Vitoria- Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, LDLC Asvel ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv , Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Partizan Mozzart Bet Belgrade, Real Madrid , Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Play-In

La novità più importante è l’introduzione del Play-In, sullo stile della NBA. Andranno direttamente ai playoff le prime sei classificate al termine della regular season, la settima e l’ottava si affronteranno subito per ottenere il seed #7, quello che porterà ad affrontare la seconda nei quarti. La squadra che uscirà sconfitta da questa sfida avrà un’altra possibilità di agganciare il treno playoff, giocandosi l’ultimo posto con la vincente del match fra la nona e la decima. Si tratta di gare secche, in casa della squadra meglio classificata.

EuroCup

In EuroCup ci saranno Trento e Venezia a rappresentare l’Italia. Questo l’elenco completo delle 20 partecipanti: 7Bet-Lietkabelis Panevezys, Aris Thessaloniki, Besiktas Istanbul, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Dolomiti Energia Trento, Dreamland Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, London Lions, Mincidelice Jl Bourg en Bresse, Paris Basketball, Prometey Slobozhanske, ratiopharm Ulm, Slask Wroclaw, Turk Telekom Ankara, U-B-T Cluj-Napoca, Umana Reyer Venice, Veolia Towers Hamburg, Wolves Vilnius.

Il format della competizione subisce delle modifiche sostanziali. Si qualificano per i playoff le prime sei di ognuno dei due gironi di regular season. Le prime e le seconde avanzano direttamente ai quarti di finale, le altre otto si affrontano negli ottavi. Quarti e ottavi restano su gara secca mentre semifinali e finali si disputeranno in serie al meglio delle tre.

Infine, cambio della guardia al vertice degli arbitri. Lascia, dopo 8 stagioni, Richard Stokes che viene rimpiazzato da Daniel Hierrezuelo.