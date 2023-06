La Francia ha già annunciato il roster per il Mondiale

La Francia sarà una delle favorite alla vittoria della FIBA World Cup 2023 e se la vedrà, nel girone, con Canada, Lettonia e Libano. Il CT Vincent Collet poco fa ha annunciato i 12 convocati per il torneo, quando mancano poco meno di due mesi all’esordio dei Bleus. Ovviamente da qui a fine agosto potranno esserci dei cambi e non è da escludere che qualcuno dia forfait. Chi ci sarà sicuramente, imprevisti permettendo, è Rudy Gobert, la star della Nazionale francese.

Insieme a lui anche Evan Fournier, Frank Ntilikina e Nicolas Batum, unici altri NBA nel roster. Ma il talento non manca: Collet potrà contare su alcuni big europei come Nando De Colo, Elie Okobo, Mathias Lessort e Guerschon Yabusele. Non su Victor Wembanyama, che nei giorni scorsi aveva comunicato la decisione di concentrarsi sulla sua prima stagione in NBA da prima chiamata assoluta.

A completare il roster poi ci saranno Moustapha Fall, Sylvan Francisco, Yakouba Outtara e Terry Tarpey.

Prêts à représenter 🇫🇷👊 Vincent Collet a annoncé les 12 joueurs sélectionnés pour la @FIBAWC 2023 🏆 La billetterie des matchs de préparation en France : https://t.co/B3cuxAAvUA#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/Vis4rtHjQ4 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 28, 2023

Foto: FIBA