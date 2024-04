EuroLega, FRATUMATO il record di spettatori in questa stagione

Una stagione straordinaria per l’EuroLega che ha fatto registrare dati di pubblico da record. Il tutto mentre la parte più calda dell’annata, con playoff e Final Four, è alle porte.

Quest’anno nei palasport di EuroLega ci sono stati 10383 spettatori di media, dato più alto di sempre, superiore del 18% rispetto alla scorsa stagione che già era stata la migliore di sempre con 8748 tifosi per match.

Sono ben sette i club con una media spettatori oltre i 10.000 a partita, fra questi anche l’Olimpia Milano che si attesta a quota 10041, al settimo posto assoluto. Numeri che sarebbero sicuramente stati più alti se il Maccabi Tel-Aviv non avesse giocato gran parte delle gare “interne” a Belgrado a causa della guerra, come evidenziato dall’ufficio stampa di EuroLeague. A guidare le classifiche relative al pubblico le serbe Partizan e Stella Rossa, poi Zalgiris, Panathinaikos, Efes e Olympiacos. Oltre quota 9mila di media anche Fenerbahce, Baskonia e Alba Berlino.

Sei squadre hanno venduto il 90% dei biglietti disponibili. Fra queste c’è anche la Virtus Bologna, al sesto posto nella speciale classifica dell’indice di riempimento medio dell’impianto.

Partizan Mozzart Bet Belgrado (99%); Zalgiris Kaunas (96%); FC Bayern Monaco (95%); Olympiacos Pireo (94%); LDLC ASVEL Villeurbanne (94%); Virtus Segafredo Bologna (90%).

Le V Nere sottolineano in una nota sul loro sito di aver fatto registrare 8 sold-out fra PalaDozza e Virtus Segafredo Arena, cosa avvenuta per sei gare consecutive e in sette degli otto match interni del 2024. Segno del fatto che l’ottima prima parte di stagione del team bianconero ha attratto ancora più appassionati del solito.