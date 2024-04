Due italiane in WNBA: il ritorno di Cecilia Zandalasini

Pochi giorni fa, con la 32° scelta assoluta, le Atlanta Dream hanno chiamato Matilde Villa, che quindi si unirà al roster per la prossima stagione WNBA, al via il prossimo 14 maggio. Ma le azzurre nella Lega femminile americana saranno due: è notizia di queste ore il ritorno in WNBA di Cecilia Zandalasini. La giocatrice della Virtus Bologna ha raggiunto un nuovo accordo con le Minnesota Lynx per un contratto per il training camp. La speranza è che Zanda possa essere confermata per il resto della stagione regolare.

Zandalasini nell’ultima stagione ha giocato con la Virtus, con la quale sta segnando 12.0 punti con 4.4 assist in LBF. Con le Lynx aveva giocato la stagione 2017-18, vincendo il titolo WNBA.

Cecilia Zandalasini 🤝 @minnesotalynx

La giocatrice di @Italbasket e @VirtusSegafredo torna negli USA con la formazione con cui ha vinto il titolo nel 2017! Le Lynx hanno annunciato oggi l'accordo con "Zanda", che si unirà alla squadra con un training camp contract 📷#LBFLIVE pic.twitter.com/z6EA2ta8zv — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) April 19, 2024

Foto: FIBA