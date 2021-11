EuroLega, l’Asvel Villerbaune supera di misura l’Unics Kazan

Asvel Villerbaune 85 – Unics Kazan 82

(21-24, 18-12, 26-21, 20-25)

Vittoria in volata per l’Asvel Villerbaune contro l’Unics Kazan. Successo comunque meritato per i francesi, praticamente sempre avanti nel punteggio e capaci di sventare la rimonta finale dei russi.

Protagonista assoluto Chris Jones, autore di 25 punti e vero faro offensivo della squadra. Bene anche Lighty (19) e Okobo (17) mentre dall’altra parte non bastano i 27 di Hezonja. Marco Spissu chiude con 5 punti in 10 minuti, OJ Mayo continua a non brillare con 2 soli punti in 13 minuti di utilizzo.

I francesi comunque restano nelle primissime posizioni, agganciando il Barcellona al secondo posto in virtù del ko dei blaugrana al Forum contro Milano. L’Unics comunque resta agganciato al treno playoff, distante una sola vittoria, in attesa delle gare di domani.

Tabellini

Asvel: Jones 25, Lighty 19, Okobo 17.

Unics: Hezonja 27, Jekiri e Brown 12, Canaan 10.