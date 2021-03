Festus Ezeli torna finalmente a giocare

Sembra essere finito il calvario di Festus Ezeli, di fatto inattivo dal 2016 a causa di una serie di problemi alle ginocchia.

Il centro nigeriano, campione NBA con i Golden State Warriors nel 2015, tornerà a giocare nella bolla della G-League con la maglia dei Winchester Knicks, franchigia affiliata a New York.

Ezeli, part of Golden State’s 2015 title team, has been in the @nbagleague bubble awaiting a chance to launch his comeback in earnest after knee injuries have plagued the center, 31, since the 2016 NBA Finals.

He was claimed by the @wcknicks from the G League’s free-agent pool.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 1, 2021