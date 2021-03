Gigi Datome contro gli assembramenti sui Navigli: “Ognuno pensa solo al suo orticello”

Luigi Datome, arrivato in estate all’Olimpia Milano, ha criticato fortemente gli autori degli assembramenti avvenuti nella zona dei Navigli, nel capoluogo lombardo.

“Dopo un anno e 100.000 morti – ha scritto il giocatore sardo su Twitter, riprendendo un video -. Tutta questa gente ha per forza di cose avuto a che fare col COVID: amici o parenti positivi, se non ricoverati, se non morti. Per non parlare dei problemi lavorativi. Per non parlare degli operatori sanitari, trattati giustamente come gli eroi dei nostri tempi e totalmente dimenticati, mancati di rispetto con atteggiamenti del genere. Tutti pensano al proprio orticello, pochissimi pensano in grande. E questo video ne é un esempio lapalissiano”.

…operatori sanitari, trattati giustamente come gli eroi dei nostri tempi e totalmente dimenticati, mancati di rispetto con atteggiamenti del genere. Tutti pensano al proprio orticello, pochissimi pensano in grande. E questo video ne é un esempio lapalissiano. — Gigi Datome (@GigiDatome) February 28, 2021

Foto: FIBA

