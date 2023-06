Gianni Petrucci fa il suo ingresso nella Salernitana

Gianni Petrucci entra nel consiglio di amministrazione della Salernitana.

Nuova esperienza per il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che fa ritorno nel mondo del calcio. Dopo aver ricoperto incarichi dirigenziale nella FIGC negli anni passati, Petrucci sbarca in un club. Più precisamente la Salernitana, società in grande ascesa nel panorama calcistico italiano. Da diversi mesi si vociferava di un incarico in Campania per il numero uno del basket italiano, il quale almeno fino al 2024 manterrà anche il suo ruolo a capo della FIP. Decisiva l’amicizia e il rapporto fra Petrucci e Danilo Iervolino. fondatore di Uni Pegaso, che ha comprato la Salernitana da Claudio Lotito nel 2022.

Di seguito comunicato ufficiale della Salernitana.