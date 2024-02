Gli arabi alzano ancora la posta: offerta MOSTRUOSA per avere le Final Four di EuroLega

Si avvicina sempre di più l’arrivo di una squadra degli Emirati Arabi Uniti in EuroLega. Gli arabi, infatti, continuano ad aumentare le loro offerte economiche e ne hanno presentata una mostruosa.

Ieri l’assemblea dei club azionisti dell’ECA avrebbe dovuto discutere dell’ingresso in EuroLega di una squadra con sede a Dubai. La questione, però, è stata rinviata perché sul tavolo ne è piombata una ancora più remunerativa: 75 milioni di euro per organizzare tre Final Four alla Etihad Arena di Abu Dhabi, la prima nel 2025.

Quindi non solo un club ma ora anche l’atto finale della massima competizione “europea” (ormai le virgolette diventano quasi d’obbligo) per club nella terra degli emiri. Encestando ha riportato l’indiscrezione in anteprima, aggiungendo ulteriori dettagli riguardo l’ingresso della formazione di Dubai. Il nuovo club sarebbe disposto anche a passare dall’anticamera dell’EuroCup per acquisire esperienza nel nostro basket.

Per entrare nella pallacanestro del Vecchio Continente gli arabi sarebbero arrivati a offrire 150 milioni nell’arco di dieci anni, da sommare a quelli per la Final Four di cui sopra che rappresentano una operazione distinta. Questi 150 milioni verrebbero versati in parte tramite ricche sponsorizzazioni e un milione l’anno andrebbe nelle casse delle 13 formazioni azioniste. All’interno dell’ECA le uniche voci contrarie sarebbero quelle di Olympiacos e Maccabi Tel-Aviv ma l’impressione che è ormai, viste le cifre in ballo, sia solo questione di tempo.

Nel frattempo procedono anche le interlocuzioni per l’approdo in un campionato domestico della nascitura squadra di Dubai. La Lega Adriatica dovrebbe approvare l’ingresso a Marzo e sembra che il team arabo sia disposto a giocare le gare interne di ABA Liga a Belgrado, riducendo i disagi (ma non le sovvenzioni) per le avversarie balcaniche. Le gare interne delle coppe, invece, si giocherebbero nella Coca Cola Arena. Ci sarebbe già il nome dell’allenatore, un santone del basket europeo come Svetislav Pesic.