Treviso Basket, si dimette il presidente Paolo Vazzoler

La Nutribullet Treviso Basket sta attraversando una stagione particolarmente difficile in questo campionato di Serie A, al momento al 14esimo posto con un record di 6 vittorie e 14 sconfitte, in piena lotta per non retrocedere davanti solo a Pesaro e Brindisi: a scuotere in modo ulteriormente negativo la situazione sono arrivate le dimissioni del presidente Paolo Vazzoler, arrivate nella serata inoltrata di lunedì 26 Febbraio.

Come riporta Il Gazzettino, alla base della decisione dell’ex leader della società trevigiana ci sarebbero dei motivi personali non meglio precisati: Vazzoler era alla guida del Treviso Basket da ben 10 stagioni, e ha come maggior merito quello di aver riportato il basket di Treviso in Serie A dopo la leggendaria gestione della famiglia Benetton. Vazzoler lascia il testimone al notaio Matteo Contento, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Leggi anche:

Pozzecco: “Pajola mi ricorda Basile, sa sempre cosa fare”

Alcune ombre sulla morte di Gilberto Sacrati