Gli Utah Jazz ingabbiano Trae Young, i due coach illustrano la strategia

Nella notte gli Utah Jazz hanno ottenuto una grande vittoria sugli Atlanta Hawks, tenuti a quota 92 punti. La chiave del match è stata sicuramente la difesa su Trae Young, tenuto a 4 punti con 1/11 al tiro e un solo canestro dal campo nei 24 minuti trascorsi sul parquet.

Una vera e propria “gabbia”, quella creata dal coach dei Jazz, Quinn Snyder, che nel post gara ha illustrato la sua strategia: “Tutti quelli che l’hanno marcato, in primis Mike Conley e Royce O’Neale, sono stati estremamente solidi. La cosa più importante che avevamo preparato era non spendere falli, tenendo sempre le mani bene in vista. Inoltre Gobert e Favors sono stati eccezionali nella protezione del ferro”.

Quin Snyder, on Trae Young’s 1-11 night: “Everybody that guarded him, primarily Mike and Royce, they were solid. The main thing we talked about was not fouling, showing our hands. … Rudy and Fav [were great] as well, protecting the rim.”

Anche l’allenatore avversario, Lloyd Pierce, ha sottolineato quanto sia state efficace la strategia adottata: “Gli hanno negato per tutta la durata del match le giocate che preferisce, lo hanno fatto stancare e probabilmente a un certo punto è subentrata la frustrazione. Gli hanno reso molto difficile qualsiasi soluzione, a lui piace molto giocare con la palla in mano ma sono riusciti a tenerlo fuori dalla partita”.

Lloyd Pierce on what the Jazz did to slow Trae Young:

“Denied him the entire game, as much as they could. Challenged him to work. Probably frustrated him. Made it difficult to get any entry. He’s used to bringing the ball up and playing, and they took that out.”

