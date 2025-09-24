La “strana” Supercoppa di VTB League

In partenza la quinta edizione della Supercoppa di VTB League.

Una formula abbastanza particolare per questa competizione. Innanzitutto la location, vale a dire Belgrado, dove oggi si giocheranno le semifinali e domani le finali. In campo ci saranno il CSKA Mosca e lo Zenit San Pietroburgo che affronteranno rispettivamente la Stella Rossa Belgrado e Dubai Basketball. Desta un po’ di curiosità il fatto che le squadre russe siano sospese dalle competizioni internazionali ma abbiano di fatto reso internazionale un trofeo domestico.

Alla prossima edizione della VTB, che in passato ha accolto squadre di tutto l’Est Europa, parteciperanno solamente team russi.