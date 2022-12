I dettagli della spedizione italiana per Paolo Banchero

La spedizione della FIP è sbarcata negli Stati Uniti per provare a convincere definitivamente Paolo Banchero a giocare per l’Italia.

Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco si trova a Orlando insieme al general manager Salvatore Trainotti e ad Antonio Santamaria, rappresentante di Master Group Sport, advisor della Federbasket. Sembrerebbe assente, come riportato da Sky Sport e Corriere della Sera, il presidente Gianni Petrucci.

La spedizione azzurra ha già incontrato brevemente Banchero, dopo lo shoot around dei Magic in vista della gara contro Milwaukee, giocata nella notte. Il Poz ha assistito di persona al match in cui l’oggetto dei desideri cestistici di tutti noi ha messo a segno 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist ma tirando 4/16 dal campo. Non abbastanza per battere Antetokounmpo che ha scritto 34+13 per la vittoria 109-102 dei Bucks.

Dopo i saluti, l’incontro vero e proprio, previsto in queste ore. Intorno al tavolo ci saranno i rappresentanti della FIP, il giocatore stesso, il padre Mario, l’agente Mike Miller e tutto l’entourage, compreso lo staff che cura gli interessi commerciali di Banchero. Sottolineatura non casuale, così come non lo è la presenza di Santamaria, l’uomo che di fatto cura i rapporti con gli sponsor della Federbasket. L’idea è quella di proporre al talento di Seattle il ruolo di uomo immagine dell’Italbasket, con un pacchetto di collaborazioni che gli verrebbe cucito addosso nel caso in cui indossasse la maglia azzurra. Insomma, a Banchero verrà prospettata la possibilità di essere la prima scelta offensiva sul parquet e di arricchire il parco dei suoi sponsor con opportunità commerciali diverse da quelle che avrebbe negli Stati Uniti. A favorire il tutto anche le date: la stagione dei Magic inizierà il 10 Aprile e il Mondiale si concluderà al massimo il 10 Settembre. Banchero, dunque, avrebbe la possibilità di riposare e lavorare in off-season sia al termine della stagione NBA che prima dell’avvio del training camp.

Nell’agenda di Pozzecco e Trainotti, poi, è previsto lo spostamento a Salt Lake City per fare visita a Simone Fontecchio e vederlo all’opera contro i Golden State Warriors, l’8 Dicembre.

