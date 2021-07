I gironi di EuroCup con Virtus Bologna, Venezia e Trento

Sorteggiati i gironi dell’EuroCup 2021/22 che si disputerà con un format inedito. Ci saranno, infatti, due gironi da 10 squadre ciascuno.

Nel Gruppo A ci sarà Trento insieme a Turk Telekom Ankara, Boulogne Metropolitans 92, Slask Wroclaw, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Morabanc Andorra, Joventut Badalona, Hamburg Towers e Partizan Belgrado.

Nel Girone B la Virtus Bologna e la Reyer Venezia insieme a Valencia, Promitheas Patrasso, Gran Canaria, Cedevita Olimpia Lubiana, Bourg En Bresse, Frutti Extra Bursaspor, Ratiopharm Ulm e Buducnost Voli Podgorica.

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) July 9, 2021