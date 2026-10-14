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Il Baskonia ha annunciato la separazione con coach Paolo Galbiati

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Nel bel mezzo di un doppio turno di EuroLega, con la squadra che tornerà in campo venerdì a Bologna contro la Virtus, il Baskonia ha preso una decisione forte: è ufficiale la separazione da coach Paolo Galbiati, che sedeva sulla panchina blaugrana dall’estate 2025.

Il tecnico italiano era già stato in aria di partenza la scorsa estate, venendo però alla fine confermato. Il Baskonia, che l’anno scorso ha vinto la Copa del Rey, è però partito male in EuroLega dove attualmente occupa l’ultimo posto (1-4) a pari con altre 4 squadre compresa Milano. Opposto invece il rendimento in campionato, dove i baschi sono imbattuti sul 3-0.

Decisivo per l’esonero di Galbiati il KO di ieri sera contro il Dubai Basketball, appunto la 4° sconfitta stagionale in Europa dopo 5 partite. Dopo il match, l’ex allenatore di Torino, Cremona e Trento aveva risposto ironicamente a una domanda di un giornalista che chiedeva cosa servisse al Baskonia per competere in EuroLega: “I milioni”.

Francesco Manzi
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