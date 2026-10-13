Peppe Poeta commenta il 4° KO in EuroLega: “Qualcuno non ci sta mettendo il cuore…”

L’Olimpia EA7 Milano ha rimediato la 4° sconfitta in 5 partite di EuroLega questa sera contro il Real Madrid, dopo un primo tempo equilibrato e un parzialone subito tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo che ha inevitabilmente indirizzato la gara. La serata biancorossa è stata pessima, culminata nel nervosismo dei tifosi che hanno iniziato a invocare Giampaolo Ricci, fino a quel momento NE, al posto di Alec Peters: subito accontentati da Peppe Poeta che ha sostituito l’americano, 1 punto in 15′ e mai più rientrato dopo quell’uscita.

Forse erano dirette proprio a Peters le parole di Poeta in conferenza stampa: il coach campano non ha usato mezzi termini per descrivere la prova dell’Olimpia e ha bacchettato qualche giocatore, senza ovviamente fare i nomi. “Non c’è molto da dire, se non mettiamo il cuore non possiamo giocare a basket. Oggi ci è mancato il cuore, qualcuno lo ha messo ma non tutti, ne abbiamo avuto a metà. Possiamo parlare di tattica, del gioco in cui abbiamo evidenti problemi, ma senza cuore non si può competere ad alcun livello. I problemi di gioco non possono essere un alibi, abbiamo dei blackout sia in attacco che in difesa dentro la partita e questo condiziona anche il nostro umore. L’ingresso di Ricci? Volevo provare a dare una scossa, il pubblico non c’entra, devo rispettare determinate gerarchie dovute allo status in EuroLega. Se devo far giocare meno di 14′ a Peters abbiamo un grosso problema. Ricci ci mette il cuore, ma devo provare a recuperare degli elementi chiave e Peters sta facendo fatica. Non avrei messo Pippo se Peters non avesse commesso un altro errore difensivo, ma lo ha fatto. Abbiamo dei problemi tecnici evidenti. Stiamo facendo fatica a creare gioco. Thompson è in difficoltà, Cole è un rookie. Quello può scoraggiarti e fare perdere unita d’intenti anche in difesa” ha detto Poeta.

Sulle sue colpe il tecnico biancorosso ha commentato: “Io ce la metto tutta. Abbiamo dei giocatori che alternano buone prestazioni a partite in cui fanno no show. Io mi prendo le mie responsabilità, ognuno deve prendersele. Leadership? Hall è il nostro leader, anche Bolmaro. Sono due carismatici. Ci stanno mettendo faccia e cuore, gli altri devono seguirli ed essere tutti sulla stessa pagina”.

Foto: LBA