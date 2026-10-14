Sergio Mattarella al fianco dell’Italbasket: il Presidente sarà in tribuna per la gara contro la Turchia

Per la prima volta nella storia della nostra Nazionale, l’Italbasket avrà un tifoso molto speciale in tribuna per la partita contro la Turchia che si disputerà a Roma il 26 novembre: Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica.

Mattarella ha colto l’invito di Gianni Petrucci, Presidente della FIP, e tiferà quindi gli Azzurri al PalaEur da molto vicino in una partita fondamentale per il percorso di qualificazione al Mondiale del 2027. L’Italia infatti è reduce da due sconfitte contro Bosnia ed Erzegovina e Serbia: il doppio KO ha messo la squadra di Luca Banchi in una posizione scomoda, al terzo posto nel girone dietro proprio la Turchia (ancora imbattuta) e la Serbia.

Quella del 26 novembre sarà una gara speciale anche per un altro motivo: sarà il ritorno della Nazionale a Roma, dove gli Azzurri non giocano dal 2007 quando affrontarono la Grecia in amichevole. Per trovare invece una partita ufficiale (non amichevole) dell’Italia a Roma bisogna tornare indietro alla finale di EuroBasket 1991.