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Sergio Mattarella al fianco dell’Italbasket: il Presidente sarà in tribuna per la gara contro la Turchia

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Per la prima volta nella storia della nostra Nazionale, l’Italbasket avrà un tifoso molto speciale in tribuna per la partita contro la Turchia che si disputerà a Roma il 26 novembre: Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica.

Mattarella ha colto l’invito di Gianni Petrucci, Presidente della FIP, e tiferà quindi gli Azzurri al PalaEur da molto vicino in una partita fondamentale per il percorso di qualificazione al Mondiale del 2027. L’Italia infatti è reduce da due sconfitte contro Bosnia ed Erzegovina e Serbia: il doppio KO ha messo la squadra di Luca Banchi in una posizione scomoda, al terzo posto nel girone dietro proprio la Turchia (ancora imbattuta) e la Serbia.

Quella del 26 novembre sarà una gara speciale anche per un altro motivo: sarà il ritorno della Nazionale a Roma, dove gli Azzurri non giocano dal 2007 quando affrontarono la Grecia in amichevole. Per trovare invece una partita ufficiale (non amichevole) dell’Italia a Roma bisogna tornare indietro alla finale di EuroBasket 1991.

Francesco Manzi
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